Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Происшествия Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.

Происшествия В США произошел взрыв газа в торговом центре В США произошел взрыв газа в торговом центре. В результате происшествия обрушилась часть конструкций и повреждены провода электропередач.

Общество Покрас Лампас передумал ехать в Екатеринбург из-за протеста верующих Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил свой визит в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы из-за протеста верующих.

Происшествия В Литве задержали российских пограничников По словам замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видаса Мачайтиса, после задержания российские сотрудники погранслужбы ФСБ объяснили, что нарушили государственную границу Литвы непреднамеренно, реагируя на аналогичное нарушение в отношении российской границы.

Шоу-бизнес Супруга Валерия Леонтьева переехала из Майами в Москву Валерий Леонтьев рассказал журналистам, почему его супруга переехала из Майами в Москву.

Общество Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Общество В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Происшествия В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Политика Трамп заявил о готовности Китая к новым переговорам Президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 26 августа Китай согласился на новые переговоры с Вашингтоном из-за торговой войны.

Здоровье Краевой минздрав заявил о росте зарплат у врачей из Чайковского Информация о забастовке сотрудников скорой помощи не подтвердилась, хотя ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что из-за урезанной зарплаты сотрудники скорой могут оставить на линии только одну машину для экстренных случаев.

Общество В Елшанке построят ледовую арену и парк аттракционов В гимназию № 89 в поселке Елшанка в Саратове прибыл председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Экономика Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

Единоборства Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Сирии Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, подтвердил, что ЦАХАЛ и впрямь сорвала планы иранских военных по нанесению удара по Израилю.

Политика Президент Индонезии объявил о переносе столицы страны Столица Индонезии будет перенесена из Джакарты в юго-восточную часть острова Калимантан.

Происшествия Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.

Общество Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.

Происшествия Арестованный министр лесного комплекса Приангарья отправлен в отставку Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, арестованный по делу о превышении полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь", написал заявление об увольнении по собственному желанию.