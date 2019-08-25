Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что очень скоро, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, хотим провести саммит с российским и украинским президентами.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

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