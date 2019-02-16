Меркель призвала подключить Китай к переговорам о разоруженииКоммерсантъ 08:40

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «должен быть включен» в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В феврале Вашингтон начал процедуру выхода из Договора. Россия объявила о симметричном ответе.

Меркель призвала подключить Китай к переговорам о разоружении

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