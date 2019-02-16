Политика

Меркель призвала подключить Китай к переговорам о разоруженииКоммерсантъ 08:40

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «должен быть включен» в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В феврале Вашингтон начал процедуру выхода из Договора. Россия объявила о симметричном ответе.
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Меркель призвала подключить Китай к переговорам о разоружении

Коммерсантъ08:40

Меркель посвятила речь в Мюнхене России, разоружению, санкциям и газу

Вести.Ru05:25

Меркель считает, что Китай необходимо подключить к переговорам о разоружении

ТАСС04:34

Меркель захотела привлечь Китай к переговорам о разоружении

Газета.Ru04:47

Меркель заявила, что к переговорам по разоружению должен присоединиться Китай

РЕН ТВ04:44

Пекин необходимо подключить к переговорам о разоружении, заявила Меркель

Парламентская газета04:43

Китаю предлагают присоединиться к США и России

News.ru05:22
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Происшествия

В Петербурге в здании университета обрушились перекрытия

Обновлено в 10:20
Политика

Путин и Макрон обсудили по телефону актуальные проблемы

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в субботу провели телефонный разговор.
Обновлено в 10:30
Политика

Охранник Порошенко оттолкнул журналиста «России 1»

Журналиста телеканала «Россия 1», пытавшегося задать вопрос действующему президенту Украины Петру Порошенко, оттолкнул охранник украинского лидера.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви

Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 07:53
Единоборства

Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах

Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:06
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии планов отказаться от покупки С-400

Обновлено в 09:27
Политика

Арестованная Савченко призвала выйти на новый «майдан»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая находится под арестом из-за обвинений в подготовке терактов в Киеве, призвала украинцев выйти в это воскресенье на новый "майдан".
Обновлено в 08:54
Происшествия

На Украине осквернили мемориал «Вечный огонь»

Обновлено в 08:43
Политика

ФТС хочет расширить перечень продуктового эмбарго

О предложении Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенного к ввозу из США, ЕС и ряда других стран, сообщило РБК, письмо об этом исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов 13 февраля направил в Минсельхоз.
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Супруга Марата Башарова Елизавета подала на развод после побоев

Супруга известного телеведущего и актера Марата Башарова Елизавета подала на развод.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В ярославской колонии нашли новые нарушения

"Сегодня сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии №1 было обнаружено видео, при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников учреждения", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:45
Политика

В израильском аэропорту задержали 140 граждан Украины

Иммиграционные власти Израиля задержали 140 украинцев при въезде в страну через международный аэропорт Бен-Гурион после инцидента с израильтянами в аэропорту Киева.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Президент Албании попросил протестующих не допустить насилия

Обновлено в 10:15
Политика

В МИД Австрии заявили о принятом ЕС решении по санкциям против России

ЕС принял решение о новых санкциях в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Москве после сообщений о минировании проверяют второй ТЦ

Обновлено в 04:35
Политика

В Волынской области захватили храм УПЦ

Обновлено в 08:56
Футбол

«Валенсия» намерена выкупить Черышева у «Вильярреала»

Руководство испанской "Валенсии" довольно игрой, которую показывает российский полузащитник команды Денис Черышев и намерено выкупить права на игрока у "Вильярреала", сообщает Marca.
Обновлено в 09:31
Кино

Умер сыгравший Гитлера в «Бункере» швейцарский актер Бруно Ганц

Обновлено в 09:13
Транспорт

В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины

В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
Обновлено в 09:40
Политика

МИД назвал условие для нормализации взаимодействия России и Британии

Москва и Лондон не смогут нормально взаимодействовать и вести равноправный диалог, если власти Великобритании не изменят свою недружественную политику в отношении России, заявили в российском МИДе после встречи первого замглавы министерства Владимира Титова с британским госминистром по делам Европы и Америки Аланом Данкеном.
Обновлено в 09:45
Общество

В Париже полиция использовала слезоточивый газ против «жёлтых жилетов»

Сотрудники правоохранительных органов Парижа применили слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов».
Обновлено в 09:09
Политика

Сестра Бориса Джонсона разделась в эфире Sky News

Журналистка и сестра Бориса Джонсона, который ранее занимал пост министра иностранных дел Великобритании, Рейчел разделась в прямом эфире телеканала Sky News.
Обновлено в 09:41
Политика

Пушков обвинил Берлин в перечеркивании исполнения «Минска — 2»

Сенатор Алексей Пушков в своем профиле в социальной сети Twitter разместил пост, в котором заявил, что высказанная на конференции по безопасности в Мюнхене канцлером ФРГ Ангелой Меркель позиция Берлина перечеркивает реализацию «Минска — 2».
Обновлено в 10:18
Политика

Лавров: Россия хочет понять, какой мандат будет у НАТО в Арктике

В ходе дискуссий на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет понять, какой будет мандат у НАТО в Арктике.
Обновлено в 07:50
Культура

Мать Децла расскажет о причинах смерти сына на Первом канале

Обновлено в 02:30
Политика

Порошенко скопировал предвыборный лозунг Путина

Обновлено в 08:11
Культура

Рэпер Баста извинился за поддержку пенсионной реформы

Рэпер Баста записал видеобращение к своим поклонника, в котором принес извинения за поддержку пенсионной реформы.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Лавров: США запретили странам НАТО не посещать брифинг по ДРСМД

Представители большинства стран НАТО не посетили совместный брифинг российских министерств иностранных дел и обороны по Договору РСМД в Мюнхене.
Обновлено в 09:44
Политика

Клинцевич прокомментировал слова Роговцевой о россиянах

Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.
Обновлено в 04:38
Общество

Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления

Центр погоды «Фобос» сообщает, что жителей столицы ожидают резкие перепады атмосферного давления, которые начнутся в воскресенье и продлятся как минимум до середины следующей недели.
Обновлено в 10:39
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