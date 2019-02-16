Политика
Меркель призвала подключить Китай к переговорам о разоруженииКоммерсантъ 08:40
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «должен быть включен» в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В феврале Вашингтон начал процедуру выхода из Договора. Россия объявила о симметричном ответе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 13:46, Ашберн
Спорт
Доротея Вирер упустила лидерство в общем зачете Кубка мира по биатлону
Итальянка Доротея Вирер, возглавлявшая общий зачет Кубка мира со второй гонки сезона, допустила восемь промахов (по четыре — на «лежке» и на «стойке») и заняла 20-е место.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Мать Децла раскрыла правду о смерти сына
Мать рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Ирина Толмацкая назвала причину его смерти. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.
Обновлено в 11:52
Транспорт
В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины
В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
Обновлено в 09:40
Политика
Лавров назвал дискриминацией невыдачу шенгенских виз крымчанам
Министр иностранных дел России Сергей России обсудил ситуацию с невыдачей жителям Крыма шенгенских виз с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.
Обновлено в 12:37
Политика
Порошенко уверен в своем отличном результате на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко уверен, что покажет отличный результат на предстоящих выборах главы государства.
Обновлено в 13:16
Политика
Порошенко объяснил, почему Украина не может прекратить стрелять
Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему Киев не может прекратить военные действия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Донецкой области при разминировании боеприпасов погиб сапер
Один сапер погиб и трое полицейских получили ранения в результате взрыва при разминировании тайника с боеприпасами в Донецкой области Украины, сообщил в субботу глава Национальной полиции Сергей Князев.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Твери навес рухнул на людей, два человека пострадали
Два человека госпитализированы с улицы Новоторжской в Твери, где на прохожих обрушился деревянный навес, установленный у старинного дома, закрытого на многолетнюю реставрацию.
Обновлено в 13:08
Политика
Лавров заявил о «бесперебойных переговорах» в Мюнхене
Глава МИД России Сергей Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности поделился мнением о прошедших на мероприятии переговорах российской делегации.
Обновлено в 12:59
Музыка
Лидеры группы «Чайф» потеряли свои гитары
Обновлено в 12:42
Политика
Сестра Бориса Джонсона разделась в эфире Sky News
Журналистка и сестра Бориса Джонсона, который ранее занимал пост министра иностранных дел Великобритании, Рейчел разделась в прямом эфире телеканала Sky News.
Обновлено в 09:41
Политика
Лавров оценил заявление о постановочных съёмках после «химатаки» в САР
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление продюсера BBC по Сирии Риама Далати, который ранее сказал, что съёмки сцены в госпитале после «химической атаки» в сирийской Думе были постановочными.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено в 04:51
Политика
В МИД Австрии заявили о принятом ЕС решении по санкциям против России
ЕС принял решение о новых санкциях в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви
Глава крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви арестован по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".
Обновлено в 08:38
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону актуальные проблемы
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в субботу провели телефонный разговор.
Обновлено в 10:30
Политика
В аэропорту Израиля задержали 140 украинцев
Израиль ответил Киеву на инцидент со своими туристами, которых без разъяснения задержали в аэропорту Борисполь в минувшую пятницу.
Обновлено в 13:23
Единоборства
Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах
Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес
Женя Белоусов развелся с Натальей Ветлицкой из-за измены
Вместе с Натальей Ветлицкой Белоусов поселился в квартире у своего друга Бари Алибасова в Зеленограде.
Обновлено в 11:30
Политика
Украина надеется получать от США все виды вооружений
Как заявил в Мюнхене президент Украины Петр Порошенко, на полях конференции по безопасности у него состоялась детальная встреча с вице-президентом США Майклом Пенсом и тот заверил его, что Украина является надежным стратегическим партнером США.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
В Германии захотели избавиться от американских ядерных бомб
Эксперты полагают, что США разместили на территории Европы около 180 ядерных бомб B61, из них 20 — в Германии, остальные — в Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции.
Обновлено в 08:43
Хоккей
«Торпедо» победило «Сибирь» и вышло в плей-офф КХЛ
Нижегородское "Торпедо" победило новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечило себе место в плей-офф.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90М
Опубликовано видео испытаний новейшего российского танка Т-90М.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления
Центр погоды «Фобос» сообщает, что жителей столицы ожидают резкие перепады атмосферного давления, которые начнутся в воскресенье и продлятся как минимум до середины следующей недели.
Обновлено в 10:39
Футбол
Футболист ПСЖ оказался пьяницей и курильщиком
Итальянский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти не соблюдает спортивный режим, курит и употребляет алкоголь практически ежедневно.
Обновлено в 11:45
Политика
Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго
Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
Обновлено вчера в 11:17