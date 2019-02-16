Политика
Меркель призвала подключить Китай к переговорам о разоруженииКоммерсантъ 08:40
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «должен быть включен» в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В феврале Вашингтон начал процедуру выхода из Договора. Россия объявила о симметричном ответе.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 09:16, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви
Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 07:53
Единоборства
Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах
Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:06
Политика
Охранник Порошенко толкнул корреспондента «России 1»
Охранник Петра Порошенко оттолкнул журналиста "России 1", пытавшегося задать вопрос украинскому лидеру.
Обновлено в 08:30
Кино
Умер сыгравший Гитлера в «Бункере» актер Бруно Ганц
Обновлено в 08:20
Политика
Меркель: ЕС не заинтересован в разрыве отношений с Россией
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Европейский союз не заинтересован в разрыве отношений с Россией.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Жена Башарова решила развестись из-за побоев
Жена актера Марата Башарова — Елизавета Башарова (в девичестве Шевыркова), накануне избитая своим супругом, подает на развод.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В ярославской колонии нашли новое видео с нарушениями
В исправительной колонии №1 (ИК-1) в Ярославской области 16 февраля обнаружено видео, на котором зафиксированы нарушения со стороны заключенных и сотрудников учреждения, сообщила РБК руководитель пресс-службы УФСИН России по Ярославской области Анна Частухина.
Обновлено в 08:49
Политика
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Журналистка и сестра бывшего министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона Рейчел обнажилась в прямом эфире Sky News.
Обновлено в 07:25
Политика
Aurus принял участие в соревнованиях гаража особого назначения ФСО
Прокат на Aurus (проект "Кортеж") завершил февральские соревнования по скоростному маневрированию автомобилей гаража особого назначения ФСО России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Лавров назвал причину отсутствия членов НАТО на брифинге по ДРСМД
Представители стран НАТО пропустили брифинг, на котором Россия продемонстрировала крылатую ракету 9М729, по поручению США.
Обновлено в 08:58
Политика
Сторонники «новой церкви» захватили еще один храм в Волынской области
Сторонники "новой церкви" в селе Пески Волынской области Украины захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), срезав замки, заявил представитель Волынской епархии УПЦ, протоиерей Олег Точинский.
Обновлено в 08:52
Хоккей
«Барыс» стал победителем дивизиона Чернышева
Обновлено в 08:32
Политика
Народная артистка СССР призвала украинцев изолироваться от россиян
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Порошенко скопировал предвыборный лозунг у Путина
Действующий украинский президент Петр Порошенко использует лозунг, под которым президент России Владимир Путин шел на выборы в 2012 году: "Кандидатов много, президент - один!"
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Украинские вандалы повредили звезду Вечного огня
Как установили в полиции, неизвестные украли часть ограждения мемориала и сломали металлическую звезду Вечного огня.
Обновлено в 08:00
Общество
В Москве установлен температурный рекорд этой зимы
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Суд признал педофилом бывшего архиепископа Вашингтона
Церковный суд признал бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккэрика виновным в педофилии, сообщает ватиканская Конгрегация доктрины веры.
Обновлено в 06:13
Транспорт
Водителям без гаража хотят запретить покупать авто
Госдума обсуждает инициативу, согласно которой гражданам запретят покупать авто при отсутствии гаража или парковочного места.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Новое галлюциногенное оружие России оценили в США
Live Science сравнивает новое российское оружие, которое уже появилось в ВМФ, со стробоскопом.
Обновлено в 05:22
Футбол
Машину супруги и агента Икарди Ванды Нары забросали камнями
Ранее сообщалось, что руководство "Интера" осталось недовольно тем, что Икарди никак не прокомментировал заявления своей жены и агента Ванды Нары, которая допустила несколько критических высказываний в адрес клуба.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Демократическая партия Албании создаст оппозиционную коалицию
Обновлено 13 февраля в 04:06
Политика
Лавров назвал расширение НАТО и кризис в ПАСЕ звеньями одной цепи
Бомбардировки Югославии, расширение НАТО, дискриминация России в ПАСЕ являются звеньями одной цепи.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Полиция Чечни проводит рейды против ношения камуфлированной одежды
Ранее портал «Кавказский узел» со ссылкой на сообщения местных жителей сообщил, что в Гудермесском районе полицейские провели рейды,в ходе которых останавливали мужчин в военной форме и предупреждали их о недопустимости ношения камуфляжа в общественных местах.
Обновлено в 06:41
Здоровье
Подсчитаны убытки от запрета популярного в России лекарства
Как подсчитала аналитическая компания RNC Pharma, за 2018 год продажи всех препаратов, содержащих фенспирид, составили 2,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Пенс назвал невозможным защитить закупающие оружие у противника страны
Соединенные Штаты не смогут защитить страны-союзники, которые приобретают вооружения у потенциальных противников, заявил вице-президент США Майк Пенс на конференции по безопасности в Мюнхене, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:10