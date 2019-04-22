Меркель поздравила Зеленского с победой и пригласила в БерлинПолитическая Экспертиза 06:31

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сердечно поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах. Телеграмму политического деятеля распространила в понедельник пресс-служба Кабмина ФРГ. Меркель отреагировала на завершение второго тура выборов на Украине.

Меркель поздравила Зеленского с победой и пригласила в Берлин

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