Политика
Меркель пригласила Зеленского в БерлинВедомости 05:13
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласила нанести визит в Берлин, сообщает «Интерфакс». Она пообещала в дальнейшем поддерживать Украину в ее праве на суверенитет и территориальную целостность.
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Я вас сердечно поздравляю с избранием на пост президента Украины.
— Ангела Меркель, немецкий политикГазета.Ru 04:49
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