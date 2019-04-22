Политика

Меркель пригласила Зеленского в БерлинВедомости 05:13

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласила нанести визит в Берлин, сообщает «Интерфакс». Она пообещала в дальнейшем поддерживать Украину в ее праве на суверенитет и территориальную целостность.
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Ангела Меркель
Я вас сердечно поздравляю с избранием на пост президента Украины.
— Ангела Меркель, немецкий политикГазета.Ru 04:49

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Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах и пригласила в Берлин

РБК05:17

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

RT на русском04:50

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента Украины

ТАСС05:02

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

News.ru04:59

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Коммерсантъ05:15

Меркель поздравила Зеленского с победой и захотела встречи

Газета.Ru04:49

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента Украины

Говорит Москва04:57
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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