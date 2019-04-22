Меркель пригласила Зеленского в БерлинВедомости 05:13

Я вас сердечно поздравляю с избранием на пост президента Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласила нанести визит в Берлин, сообщает «Интерфакс». Она пообещала в дальнейшем поддерживать Украину в ее праве на суверенитет и территориальную целостность.

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