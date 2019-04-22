Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборахRT на русском 04:50
Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине. Телеграмму распространила пресс-служба правительства ФРГ. «Поздравляю вас с избранием на пост президента Украины», — говорится в послании.
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Я вас сердечно поздравляю с избранием на пост президента Украины.
— Ангела Меркель, немецкий политикГазета.Ru 04:49
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Грамота Петра I от Меркель и «свидомая» загадка предательства «украинцев»
Евразия Daily19 апреля в 10:46
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