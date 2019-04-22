Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборахRT на русском 04:50
Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине. Телеграмму распространила пресс-служба правительства ФРГ. «Поздравляю вас с избранием на пост президента Украины», — говорится в послании.
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Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Хоккей
Патрик Лайне не сыграет за Финляндию на ЧМ-2019
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Патрик Лайне ответил отказом на приглашение сборной Финляндии сыграть на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру
Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой «для устранения препятствий для его рассмотрения».
Обновлено в 11:28
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 09:11
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Авто
Hyundai и Kia готовят инновационную опцию
Обновлено в 02:07
Происшествия
Карлосу Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему главе Nissan Карлосу Гону в присвоении средств концерна.
Обновлено в 01:40
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Кино
Вышел трейлер третьей серии финала «Игры престолов»
Обновлено в 08:50
Политика
В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия
Участник нападения на псковских десантников в 2000 году получил 16 лет колонии
Участник нападения на псковских десантников в 2000 году Шамиль Казбулатов приговорен к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:23
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Хоккей
Ковальчук присоединился к сборной России
В минувшем сезоне НХЛ 36-летний Ковальчук принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата и набрал 34 очка (16+18).
Обновлено в 10:44
Экономика
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.
Обновлено в 08:57
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.
Обновлено в 10:33
Футбол
Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы
Обновлено в 10:38
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Российским морякам не выплатили суточные за командировки в Сирию
Севастопольский гарнизонный военный суд в начале апреля отклонил административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 04:16
Футбол
ФК «Ростов» заявил об ошибках судьи в матче с «Оренбургом»
Напомним, в состоявшемся 20 апреля матче 24-мго тура чемпионата России «Ростов» проиграл на выезде «Оренбургу» со счетом 3:0.
Обновлено в 10:52
Футбол
Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках перенесенного 31-го тура АПЛ.
Обновлено в 04:09
Общество
В Великобритании в 2018 году закрылось более 900 пабов
В целом же с 2010 по 2018 год количество пабов в Великобритании уменьшилось с 54 тыс. до 43 тыс.
Обновлено в 09:54
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Российский чиновник назвал повышение зарплат риском для предприятий
Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов объяснил, почему работодатели в Зауралье не могут повышать зарплату рабочим.
Обновлено в 10:28
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Наука
Специалисты нашли гены, повышающие риск шизофрении
Специалисты из Университета Вандербильта (США) определили 104 гена, способствующих развитию шизофрении у человека.
Обновлено 20 апреля в 09:58