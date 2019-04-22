Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборахRT на русском 04:50
Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине. Телеграмму распространила пресс-служба правительства ФРГ. «Поздравляю вас с избранием на пост президента Украины», — говорится в послании.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Происшествия
Карлосу Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему главе Nissan Карлосу Гону в присвоении средств концерна.
Обновлено в 01:40
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Футбол
Григорян сменит Искакова на посту главного тренера «Тамбова»
Обновлено в 08:02
Происшествия
СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной
Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, совершившего нападение на фигуранта уголовного дела, которое расследовала следователь Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Подмосковье.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Политика
Сноуден рассказал, как США в 2012 году отключили Сирию от интернета
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден утверждает, что АНБ США причастно к отключению Сирии от интернета в ноябре 2012 года, в результате чего вся страна не имела доступа к всемирной сети в течение двух дней, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой
Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Пять строений сгорело на пожаре в Тверской области
Пожар произошел в Вышневолоцком районе Пять строений сгорело на пожаре в деревне Борьково Вышневолоцкого района Тверской области.
Обновлено в 09:36
Здоровье
В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку
В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Тяжелобольной Юрий Николаев впервые вышел в свет после обморока
Тяжелобольной Юрий Николаев впервые вышел в свет после обморока Он появился на церемонии вручения премии "Аванс".
Обновлено в 08:49
Хоккей
Воронин покинет «Спартак» по окончании сезона
Нападающий "Спартака" Артем Воронин покинет команду по окончании сезона в связи с истечением контракта.
Обновлено в 10:05
Общество
Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом
С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии
Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Наука
Во Франции открыли лабораторию по изучению боевых лазеров
Новая лаборатория, созданная учеными из института оптики ALPhANOV и инженерами из компании MBDA, позволит специалистам изучить, как лазеры высокой мощности воздействуют на разные материалы при разных условиях среды.
Обновлено в 06:03
Энергетика
Власти подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктов, пишет «Ъ»
Подведомственное Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт", находящееся под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в отрасли.
Обновлено в 02:26
Здоровье
Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области
В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
Обновлено в 07:35
Авто
В Белоруссии собран интересный гибрид Porsche и «Запорожца»
В основе машины лег первый Porsche Boxster S, который выпускался с 1998 по 2006 год.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Команда Кусто передала Минприроды отчет по «китовой тюрьме» в Приморье
Команда французского исследователя, председателя общества «Будущее океана» Жан-Мишеля Кусто подготовила и передала в Министерство природных ресурсов и экологии предварительный отчет, в котором говорится, что препятствий для выпуска на волю косаток и белух, находящихся в бухте Средней в Приморье, нет.
Обновлено в 09:42
Энергетика
Белорусские предприятия жалуются на качество российской нефти
На предприятии говорят, что это связано с плохим качеством российского сырья.
Обновлено в 09:09
Политика
Сенатор США предложил Турции выбор между С-400 и санкциями
США обязательно введут санкции и откажут в поставках истребителей F-35, если Турция выберет российские ЗРК С-400, заявил сенатор-демократ Боб Менендес в интервью греческой газете «Катимерини» 22 апреля.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Политика
Зеленского пригласили приехать в Крым
Побеждающий на выборах президента Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы понять и признать выбор жителей полуострова, который они сделали в пользу России, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 01:22
Политика
Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и РФ
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили «безмозглые» политики.
Обновлено вчера в 20:41