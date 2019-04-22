Меркель поздравила Зеленского с победой на выборахRT на русском 04:50

Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине. Телеграмму распространила пресс-служба правительства ФРГ. «Поздравляю вас с избранием на пост президента Украины», — говорится в послании.

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

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