Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборовRT на русском 13:00

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

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