Общество

Меркель после саммита G20 поужинала в ресторане с местными жителями
Газета.Ru
01:28

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения мероприятий на саммите G20 поужинала в ресторане в Буэнос-Айресе вместе с обычными горожанами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.
Газета.Ru01:28

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Канцлер Германии Ангела Меркель поужинала в известном стейк-хаусе Буэнос-Айреса вместе с обычными посетителями

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