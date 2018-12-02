Общество
Меркель после саммита G20 поужинала в ресторане с местными жителями
Меркель после саммита G20 поужинала в ресторане с местными жителямиГазета.Ru01:28
Канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения мероприятий на саммите G20 поужинала в ресторане в Буэнос-Айресе вместе с обычными горожанами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.
Газета.Ru01:28
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В Москве за ночь выпало до 2 см снега
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Джорджа Буша-старшего похоронят рядом с супругой
Скончавшийся в минувшую пятницу на 95-м году жизни 41-й президент США Джордж Буш-старший будет похоронен 6 декабря на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете.
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Транспорт
На дорогах Ростовской области сняли ограничение движения
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В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж
Опубликовано видео, на котором сотни акул плавают в водах знаменитого пляжа Майя (Maya Beach) на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, сообщает AFP.
Обновлено в 03:06
Общество
Астрофизика Нила Деграсса Тайсона обвинили в домогательствах
Известного американского астрофизика и телеведущего Нила Деграсса Тайсона заподозрили в сексуальных домогательствах.
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ФСИН прокомментировала новое видео из колонии Цеповяза
Пресс-служба ФСИН прокомментировала новое видео из исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз из "банды Цапков".
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Здоровье
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Ведущая программы попросила Илариона прокомментировать итоги социологического опроса Всероссицского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому, до 60% российских родителей поддерживают введение уроков сексуального просвещения в школах.
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Архиепископ Хариупольский продолжит руководить русским экзархатом
Архиепископ Хариупольский, экзарх патриарха Константинопольского Иоанн продолжит руководить Западноевропейским экзархатом русских приходов, о роспуске которого сообщил ранее Синод Константинопольской церкви, говорится в заявлении Совета Архиепископии.
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Обновлено вчера в 23:43
Общество
Опрос: приоритетом молодёжи России являются семейные ценности
Самыми важными в жизни молодых людей являются семейные ценности.
Обновлено в 03:07
Общество
Нью-Йорк захлестнула эпидемия фото с пенисами
Городской совет Нью-Йорка предложил наказывать нарушителей, рассылающих незнакомцам фотографии пенисов по AirDrop в общественных местах.
Обновлено в 02:57
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При раскопках в Самаре нашли жетоны XVIII века
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Общество
Чукотка выдала более 500 «дальневосточных гектаров»
Власти Чукотки оформили с 1 июня 2016 года более 500 заявок на выдачу "дальневосточного гектара".
Обновлено в 03:07
Общество
Минстрой сократит срок подключения строящегося жилья к инфраструктуре
Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заявил, что ведомство намерено ускорить процесс подключения коммунальной инфраструктуры для строящихся домов.
Обновлено в 02:15