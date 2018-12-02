Общество

Меркель после саммита G20 поужинала в ресторане с местными жителями
Газета.Ru
01:28

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения мероприятий на саммите G20 поужинала в ресторане в Буэнос-Айресе вместе с обычными горожанами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.
Газета.Ru01:28

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 05:30, Ашберн
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