Канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения мероприятий на саммите G20 поужинала в ресторане в Буэнос-Айресе вместе с обычными горожанами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

Меркель после саммита G20 поужинала в ресторане с местными жителями

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