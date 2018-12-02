Общество
Меркель после саммита G20 поужинала в ресторане с местными жителями
Меркель после саммита G20 поужинала в ресторане с местными жителямиГазета.Ru01:28
Канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения мероприятий на саммите G20 поужинала в ресторане в Буэнос-Айресе вместе с обычными горожанами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.
Газета.Ru01:28
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Спортивный кластер «Воробьевы горы» сформируют к 2020-2021 году
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Правозащитника Льва Пономарева «за пост в Facebook» задержала полиция
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