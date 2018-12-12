Политика

Меркель поддержала продление санкций против России
Коммерсантъ
08:26

Германия будет выступать за продление санкций в отношении России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чьи слова приводит партия ХДС в Twitter. Канцлер добавила, что Берлин беспокоит «поведение» Москвы.
Коммерсантъ08:26
Ангела Меркель
Мы будем называть вещи своими именами. Германия будет выступать за продление санкций. Мы не приемлем фактические претензии РФ на Азовское море.
— Ангела Меркель, немецкий политикОбластная газета 11:20

Подробнее о событии

Ангела Меркель намерена ужесточить санкционную политику в отношении России

Вести.Ru11:21

Германия поддержит продление санкций против России, заявила Меркель

РИА Новости11:53

В Совфеде ответили на слова Меркель о санкциях против России

RT на русском10:10

Германия выступит за продление антироссийских санкций

Lenta.ru08:50

В Совфеде отреагировали на слова Меркель о санкциях против России

Газета.Ru10:40

Меркель поддержала продление санкций против России

Коммерсантъ08:26

Германия будет выступать за продление санкций против России

ТАСС07:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Политика

США призвали СБ ООН восстановить санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона призывает к восстановлению санкций Совбеза ООН против Ирана.
Обновлено в 11:29
Политика

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн приговорен к трем годам тюрьмы

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн приговорен к трем годам тюрьмы, сообщает CNN.
Обновлено в 12:15
Политика

В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй

Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.
Обновлено в 03:20
Политика

Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной

Президент Украины назвал инцидент в Керченском проливе войной, а действия российских пограничников расценил как агрессию.
Обновлено в 03:31
Политика

Мадуро обвинил Болтона в подготовке госпереворота в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон занимается подготовкой государственного переворота в Венесуэле, а также убийства президента страны.
Обновлено в 12:25
Политика

В России могут ввести наказание за публикации с неуважением к власти

В Государственную думу внесён законопроект, который вводит административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих «явное неуважение» к государству, официальным государственным символам, органам государственной власти и обществу.
Обновлено в 07:27
Политика

Председатель Конституционного суда сделал Путину подарок

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин подарил президенту России Владимиру Путину сборник избранных важнейших решений суда в честь Дня Конституции, передает ТАСС.
Обновлено в 07:45
Политика

Путин вручил госпремии в области правозащиты и благотворительности

Обновлено в 10:56
Политика

Путин предложил ежегодно оказывать ветеранам материальную помощь

Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Военные России и Израиля обсудили координацию действий в Сирии

«В ходе переговоров обсуждены актуальные проблемы безопасности Ближневосточного региона, обстановка в Сирийской Арабской Республике, а также вопросы функционирования прямого канала связи между российской авиабазой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля для предотвращения опасных инцидентов, несущих угрозу жизни российским и израильским военнослужащим», — сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:45
Политика

Арестованный командир украинского катера отказался давать показания

Командир катера "Бердянск" ВМС Украины Роман Мокряк, арестованный по делу о нарушении российской границы в Керченском проливе, отказался от дачи показаний, сообщил его адвокат Илья Новиков.
Обновлено в 10:24
Политика

Удастся ли Порошенко смазать геополитику церковным расколом

Осталось всего ничего до 15 декабря — дня, когда, судя по всему, в Киеве будет проведен «объединительный Собор», на котором, опять же предположительно, объявят о появлении на Украине еще одной религиозной структуры, Единой поместной православной церкви (ЕППЦ).
Обновлено в 02:15
Политика

Куйвашев заявил о праве Глацких на ошибку

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что у начальника департамента молодежной политики региона Ольги Глацких есть право на ошибку.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

В Генштабе заявили об усилении НАТО у границ России

Обновлено в 09:41
Армия и оружие

МиГ-35 вертикально взлетел на форсаже

Телеканал «Звезда» опубликовал взлет российского легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35, который «был совершен на режиме форсажа практически вертикально».
Обновлено в 09:37
ещё по теме
Главное