Мы будем называть вещи своими именами. Германия будет выступать за продление санкций. Мы не приемлем фактические претензии РФ на Азовское море.

Германия будет выступать за продление санкций в отношении России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чьи слова приводит партия ХДС в Twitter. Канцлер добавила, что Берлин беспокоит «поведение» Москвы.

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