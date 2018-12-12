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Германия будет выступать за продление санкций в отношении России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чьи слова приводит партия ХДС в Twitter. Канцлер добавила, что Берлин беспокоит «поведение» Москвы.

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