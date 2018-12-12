Политика
Германия будет выступать за продление санкций в отношении России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чьи слова приводит партия ХДС в Twitter. Канцлер добавила, что Берлин беспокоит «поведение» Москвы.
Коммерсантъ08:26
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Мы будем называть вещи своими именами. Германия будет выступать за продление санкций. Мы не приемлем фактические претензии РФ на Азовское море.
— Ангела Меркель, немецкий политикОбластная газета 11:20
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