Политика
Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против РоссииРБК 08:39
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине возможность снятия санкций с России, сообщает Reuters. Меркель заявила, что ограничения не будут сняты до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Происшествия
Все задержанные за массовую драку в Чемодановке цыгане арестованы
Арестованы 28 цыган за массовую драку в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поезде
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом.
Обновлено в 13:06
Общество
В России предложили исключить пищевой мак из списка наркотиков
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила пересмотреть перечень наркотических и психотропных средств, в частности исключив из него пищевой мак.
Обновлено в 06:12
Авто
АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Музыка
Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»
По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.
Обновлено вчера в 14:05
Экономика
Российский рис начал заканчиваться
«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено в 12:38
Общество
Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Политика
Блогер Тумсо сообщил о решении властей Польши выслать его в Россию
Польские пограничники приняли решение депортировать на родину Тумсо Абдурахманова, известного критикой властей Чечни, сообщил 17 июня сам блогер.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто» произошла стрельба
На параде присутствовал премьер-министр канады и мэр Торонто. В канадском Торонто в понедельник произошла стрельба.
Обновлено в 02:39
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Apple iPhone XS Max получит огромный экран в 2020 году
Обновлено в 04:15
Гаджеты
Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку
В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.
Обновлено в 10:22
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Обновлено в 12:28
Футбол
БАТЭ сыграет с «Пястом» в Лиге чемпионов
УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Юбилей легенды: автомат Калашникова приняли на вооружение 70 лет назад
Обновлено в 03:45
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия
Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Кадыров вышел на связь с МКС и попросил не приглашать его в космос
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс прямой связи с находящимся на борту Международной космической станции командиром экипажа Олегом Кононенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В Швеции над зданием администрации подняли флаг СССР
В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тебю подняли флаг Советского Союза, сообщает Expressen.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:47
Экономика
МТС вернется в салоны «Связного»
Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено в 13:26
Футбол
Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022
Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
Обновлено в 05:22
Политика
Венский арбитраж получил право работать в России
Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
Обновлено в 14:03
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Футбол
Агент: «Бэйл не уйдет в аренду»
Джонатан Барнетт, агент вингера "Реала" Гарет Бэйла, заявил, что его клиент не уйдет в аренду в другой клуб.
Обновлено в 10:52
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Энергетика
Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»
Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20