Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровьеВести.Ru 05:22
Оснований беспокоиться за здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель нет, уверена она сама. "У меня все хорошо", — сообщила бундесканцлер журналистам на полях саммита G20 в японской Осаке, добавив, что каких-либо дополнительных подробностей у нее нет.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий - волноваться нет никаких оснований, передает ее слова Das Bild.Аргументы и Факты03:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Футбол
Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут за «Зенит» против чемпиона Сербии
Мостовой, Шатов, Мусаев, Прохин и вратарь Бабурин начнут матч на скамейке запасных.
Обновлено в 10:35
Политика
Путин помог растерявшейся Меркель
Обновлено в 09:42
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Игры
WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры
Авторитетное издание The Wall Street Journal опубликовало материал про PlayStation 5, о которой ещё в апреле рассказала Sony, представив ряд особенностей новой платформы.
Обновлено в 07:54
Авто
Дрифтовый Ferrari оснастили 1200-сильным двигателем от Nissan GT-R
Итальянская компания Ferrari оснастило свое купе 550 Maranello мощным двигателем от Nissan GT-R в 1200 лошадиных сил.
Обновлено в 10:47
Музыка
Известный музыкант и композитор скончался в Кемерове
В Кемерове прощаются с известным композитором и музыкантом Евгением Качалиным.
Обновлено в 01:15
Политика
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту
Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Красноярском крае загорелся торговый комплекс
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Кожевникова высмеяла хейтеров, которые предрекали ей развод
«Даже предположить не могла с какой болью в сердце переживают за меня мои благодетели, как не спят они ночами от мыслей, с какой скоростью и на сколько километров сбежит от меня мой муж», - пошутила Мария Кожевникова.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
В Москве найден пакет с сотнями карт Сбербанка
В одном из парков в Москве найдена упаковка банковских карт с именами владельцев.
Обновлено в 03:22
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi CC9 стал доступен по предзаказу
Аппарат доступен по предзаказу, а начальный взнос составляет всего 15 долларов США.Xiaomi Mi CC9 является ожидаемым на рынке аппаратом, так как его технические характеристики весьма высоки, но в первую очередь он заинтересует покупателей своей основной камерой с разрешением 48 Мп, а также набором аватаров Mimoji.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем
Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Обновлено в 06:35
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Футбол
Глушаков пообещал добиться выхода «Ахмата» в еврокубки
Обновлено в 10:29
Политика
Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков
Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Общество
На Южный Урал надвигается непогода
Завтра, 30 июня, синоптики челябинского гидрометеоцентра предсказывают грозы и отдельные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Обновлено в 09:54
Космос
С Нибиру произошли неожиданные изменения – конец света отменяется, ученые встревожены событиями в Солнечной системе: кадры
Уфолог Скотт Уоринг представил две теории произошедшего изменения.
Обновлено вчера в 13:04
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Футбол
Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды
Обновлено в 08:53