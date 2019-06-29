Меркель ответила на вопрос о своем здоровьеВести.Ru 05:22

с чего всё началось

Оснований беспокоиться за здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель нет, уверена она сама. "У меня все хорошо", — сообщила бундесканцлер журналистам на полях саммита G20 в японской Осаке, добавив, что каких-либо дополнительных подробностей у нее нет.

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

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