Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровьеВести.Ru 05:22
Оснований беспокоиться за здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель нет, уверена она сама. "У меня все хорошо", — сообщила бундесканцлер журналистам на полях саммита G20 в японской Осаке, добавив, что каких-либо дополнительных подробностей у нее нет.
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с чего всё началось
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий - волноваться нет никаких оснований, передает ее слова Das Bild.Аргументы и Факты03:18
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Машину Влада Соколовского обыскали сотрудники ДПС
Машину Влада Соколовского, возвращавшегося из клуба, обыскали сотрудники ДПС.
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Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
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Обновлено в 03:11
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Футболист Уан-Биссака перешел из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Юнайтед»
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Обновлено в 08:08
Происшествия
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Трамп обещал серьезно обдумать приглашение Путина на 75-летие Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение российского лидера Владимира Путина на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Политика
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Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
Политика
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На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei.
Обновлено в 05:43
Энергетика
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По данным источника, игроку предложена зарплата в 2 млн евро в год без учета бонусов.
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Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
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Армия и оружие
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Специалисты технополиса «Эра», который находится в Анапе, разработали механизм, который будет встроен в «суставы» военных экзоскелетов.
Обновлено в 09:09
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