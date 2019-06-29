Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровьеВести.Ru 05:22
Оснований беспокоиться за здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель нет, уверена она сама. "У меня все хорошо", — сообщила бундесканцлер журналистам на полях саммита G20 в японской Осаке, добавив, что каких-либо дополнительных подробностей у нее нет.
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с чего всё началось
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий - волноваться нет никаких оснований, передает ее слова Das Bild.Аргументы и Факты03:18
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:13, Вашингтон
Экономика
Российско-японский инвестфонд войдет в проект создания химзавода в Волгограде
Российско-японский инвестиционный фонд войдет в проект Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и инфраструктурной корпорации АЕОН по строительству завода по производству метанола и организации химического кластера в Волгограде, сообщается в субботу в пресс-релизе РФПИ.
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В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
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Футбол
Липпи считает, что де Лигт может стать лучшим трансфером «Ювентуса»
Бывший главный тренер «Ювентуса», чемпион мира 2006 года во главе сборной Италии Марчелло Липпи поделился мнением о потенциальном новичке клуба, центральном защитнике «Аякса» — Матейсе де Лигте.
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Биолог и телеведущий Николай Дроздов положительно оценил запрет на содержание в домашних условиях ряда животных.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
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Общество
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Транспорт
В Приангарье паводок разрушил девять мостов
Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
Обновлено в 07:14
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«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче
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Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн
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Политика
Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:47
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
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Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
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Дэдпул появится в будущих фильмах киновселенной Marvel
Сумасшедший супергерой Дэдпул появится в будущих проектах киновселенной Marvel. Об этом информируют зарубежные СМИ.
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Экономика
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Как сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина, Минэк рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц.
Обновлено 27 июня в 11:52
Политика
Путин договорился с Меркель о сохранении «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились на полях саммита G20 в Осаке о сохранении "нормандского формата" для урегулирования конфликта в Донбассе.
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Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
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Политика
Силуанов рассказал о влиянии торговой войны между США и Китаем на РФ
Торговая война между США и Китаем может негативно отразиться на экономике России, привести к уменьшению экспорта.
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Политика
Путин и Абэ обсудили проблему мирного договора
После саммита "двадцатки" президент России Владимир Путин перешел к другой важной части визита - полноценным переговорам с японским премьером Синдзо Абэ.
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На высоте 50 метров: на аттракционе в «Диво острове» застряли люди
Как сообщают очевидцы, посетители аттракциона «Ракета» застряли на высоте 50 метров.
Обновлено в 07:10
Политика
СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца
Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Транспорт
Строительство юго-западного участка БКЛ метро планируется завершить в 2021 году
Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в 2021 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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Армия и оружие
Флагманский корабль Шестого флота США посетит Эстонию
В субботу 29 июня, после завершения учений НАТО Baltops 2019, в эстонский порт Мууга зайдёт с визитом флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney.
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Происшествия
Степной пожар под Новотроицком: в округе введен режим ЧС
Сегодня сильный степной пожар начался под Новотроицком. В городском округе ввели режим ЧС.
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Выпущен новый сингл Уитни Хьюстон
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Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
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Театры
Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта
С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.
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