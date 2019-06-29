Меркель ответила на вопрос о своем здоровьеВести.Ru 05:22

с чего всё началось

Оснований беспокоиться за здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель нет, уверена она сама. "У меня все хорошо", — сообщила бундесканцлер журналистам на полях саммита G20 в японской Осаке, добавив, что каких-либо дополнительных подробностей у нее нет.

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

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Общество Дроздов оценил запрет на содержание экзотических животных в доме Биолог и телеведущий Николай Дроздов положительно оценил запрет на содержание в домашних условиях ряда животных.

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Общество Театр «Школа современной пьесы» сократит спектакли из-за решения суда Театр «Школа современной пьесы» сократит количество спектаклей в следующем сезоне из-за необходимости по решению суда выплатить 5 млн руб. бывшим арендодателям.

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