Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровьеВести.Ru 05:22

Оснований беспокоиться за здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель нет, уверена она сама. "У меня все хорошо", — сообщила бундесканцлер журналистам на полях саммита G20 в японской Осаке, добавив, что каких-либо дополнительных подробностей у нее нет.
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Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий - волноваться нет никаких оснований, передает ее слова Das Bild
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Аргументы и Факты03:18

Подробнее о событии

Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи

Аргументы и Факты03:18

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Вести.Ru05:22

Меркель заявила об отсутствии проблем со здоровьем

РБК04:29

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

РИА Новости02:49

Меркель рассказала о своём самочувствии

RT на русском05:28

Меркель рассказала о своем здоровье

Известия02:06

Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем

ТАСС01:41
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:13, Вашингтон
Экономика

Российско-японский инвестфонд войдет в проект создания химзавода в Волгограде

Российско-японский инвестиционный фонд войдет в проект Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и инфраструктурной корпорации АЕОН по строительству завода по производству метанола и организации химического кластера в Волгограде, сообщается в субботу в пресс-релизе РФПИ.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове

В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Футбол

Липпи считает, что де Лигт может стать лучшим трансфером «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Ювентуса», чемпион мира 2006 года во главе сборной Италии Марчелло Липпи поделился мнением о потенциальном новичке клуба, центральном защитнике «Аякса» — Матейсе де Лигте.
Обновлено в 05:34
Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Общество

Дроздов оценил запрет на содержание экзотических животных в доме

Биолог и телеведущий Николай Дроздов положительно оценил запрет на содержание в домашних условиях ряда животных.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

Движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области перекрыли из-за паводка сразу в трех направлениях: на Иркутск, Братск и Тайшет.
Обновлено вчера в 07:55
Общество

Театр «Школа современной пьесы» сократит спектакли из-за решения суда

Театр «Школа современной пьесы» сократит количество спектаклей в следующем сезоне из-за необходимости по решению суда выплатить 5 млн руб. бывшим арендодателям.
Обновлено вчера в 19:07
Транспорт

В Приангарье паводок разрушил девять мостов

Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
Обновлено в 07:14
Футбол

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Обновлено в 07:19
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн

Обновлено в 03:11
Политика

Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:47
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Общество

В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Кино

Дэдпул появится в будущих фильмах киновселенной Marvel

Сумасшедший супергерой Дэдпул появится в будущих проектах киновселенной Marvel. Об этом информируют зарубежные СМИ.
Обновлено в 06:42
Экономика

Власти возьмут под контроль расходы россиян

Как сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина, Минэк рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц.
Обновлено 27 июня в 11:52
Политика

Путин договорился с Меркель о сохранении «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились на полях саммита G20 в Осаке о сохранении "нормандского формата" для урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:18
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Политика

Силуанов рассказал о влиянии торговой войны между США и Китаем на РФ

Торговая война между США и Китаем может негативно отразиться на экономике России, привести к уменьшению экспорта.
Обновлено в 06:45
Политика

Путин и Абэ обсудили проблему мирного договора

После саммита "двадцатки" президент России Владимир Путин перешел к другой важной части визита - полноценным переговорам с японским премьером Синдзо Абэ.
Обновлено в 07:49
Происшествия

На высоте 50 метров: на аттракционе в «Диво острове» застряли люди

Как сообщают очевидцы, посетители аттракциона «Ракета» застряли на высоте 50 метров.
Обновлено в 07:10
Политика

СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Транспорт

Строительство юго-западного участка БКЛ метро планируется завершить в 2021 году

Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в 2021 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Флагманский корабль Шестого флота США посетит Эстонию

В субботу 29 июня, после завершения учений НАТО Baltops 2019, в эстонский порт Мууга зайдёт с визитом флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Степной пожар под Новотроицком: в округе введен режим ЧС

Сегодня сильный степной пожар начался под Новотроицком. В городском округе ввели режим ЧС.
Обновлено в 08:05
Музыка

Выпущен новый сингл Уитни Хьюстон

Обновлено в 07:44
Политика

Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну

В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Театры

Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта

С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.
Обновлено в 05:27
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