Меркель ответила на вопрос о своем здоровьеВести.Ru 05:22

с чего всё началось

Оснований беспокоиться за здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель нет, уверена она сама. "У меня все хорошо", — сообщила бундесканцлер журналистам на полях саммита G20 в японской Осаке, добавив, что каких-либо дополнительных подробностей у нее нет.

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

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Армия и оружие В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.

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