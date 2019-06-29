Меркель ответила на вопрос о своем здоровьеВести.Ru 05:22

с чего всё началось

Оснований беспокоиться за здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель нет, уверена она сама. "У меня все хорошо", — сообщила бундесканцлер журналистам на полях саммита G20 в японской Осаке, добавив, что каких-либо дополнительных подробностей у нее нет.

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

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Театры Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.

Армия и оружие Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.

Шоу-бизнес Наталья Штурм показала архивные фото в свой день рождения 28 июня исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм отмечает день рождения - певице исполняется 53 года.

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская готовится к рождению еще одного ребенка Любовь Успенская озадачила своих поклонников неожиданным признанием: она мечтает о рождении еще одного ребенка.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время работы В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.

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Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Наука У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.

Происшествия На Курском вокзале произошло убийство Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.

Политика Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.

Происшествия ЧП в Иркутской области: сильнейший потоп, затоплена федеральная трасса «Сибирь», дома смывает в реку Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.

Общество Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии РБК со ссылкой на НПФ «Сбербанк» сообщает о результатах опроса россиян, которые рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии.

Спорт Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций Мужская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Аргентины в матче предварительного этапа Лиги наций и гарантировала себе место в "Финале шести".

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