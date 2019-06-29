Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровьеВести.Ru 05:22

Оснований беспокоиться за здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель нет, уверена она сама. "У меня все хорошо", — сообщила бундесканцлер журналистам на полях саммита G20 в японской Осаке, добавив, что каких-либо дополнительных подробностей у нее нет.
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Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий - волноваться нет никаких оснований, передает ее слова Das Bild
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Аргументы и Факты03:18

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Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

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«Так колотило, что сама испугалась»: Меркель сфотографировали на G20 в «говорящей» позе

Царьградвчера в 08:16
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
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