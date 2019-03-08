Политика

Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию СШАГазета.Ru вчера в 15:37

Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.
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