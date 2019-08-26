Политика
Меркель объявила о встрече «нормандской четверки»Lenta.ru 20:53
Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу «нормандской четверки». Об этом она заявила журналистам во время саммита G7, пишет Deutsche Welle. По ее словам, встреча пройдет в Париже, так как последний саммит был в Берлине.
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Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что очень скоро, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, хотим провести саммит с российским и украинским президентами.
— Ангела Меркель, немецкий политикКрасная весна 15:54
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