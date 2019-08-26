Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что очень скоро, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, хотим провести саммит с российским и украинским президентами.

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу «нормандской четверки». Об этом она заявила журналистам во время саммита G7, пишет Deutsche Welle. По ее словам, встреча пройдет в Париже, так как последний саммит был в Берлине.

Экономика Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".

Политика СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.

Политика Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Происшествия В Благовещенске из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок Днем 25 августа в Благовещенске из окна пятого этажа выпал маленький ребенок. Происшествие случилось по адресу улица Дьяченко, 3/1.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Путешествия Составлен портрет типичного туриста в Москве Столичный комитет по туризму составил портрет типичных гостей Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства.

Политика ВАК вызывают на защиту в Верховном суде Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.

Шоу-бизнес Божена Рынска ждет ребенка от покончившего с собой Малашенко На своей странице в Facebook Рынска рассказала о том, что винит себя в смерти мужа, иногда испытывает чувство отчаяния и не хочет жить.

Политика Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.

Футбол Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.

Происшествия В Финляндии при стрельбе пострадали двое полицейских В Финляндии в результате перестрелки в городе Порвоо в ночь на 25 августа двое полицейских получили ранения, ведётся поиск злоумышленников.

Авто Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.

Общество Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".

Политика Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8 Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.

Финансы Токийская биржа открылась сильным падением Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.

Общество В Пекине более 30 тыс. пожилых будут бесплатно обследованы на катаракту Китайский фонд общественного благополучия запустил проект бесплатного скрининга более 30 тыс. пожилых людей на предмет катаракты, а также профинансировал бесплатное лечение 780 больных с этим заболеванием, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Происшествия Росгвардия проведет проверку после видео с «сотрудниками на обеде» Росгвардия проведет служебную проверку по факту публикации видеозаписи, на кадрах которой люди в форме игнорируют сообщение о преступлении, ссылаясь на обеденный перерыв.