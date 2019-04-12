Политика
Меркель объяснила визит Порошенко и отсутствие приглашения ЗеленскомуИзвестия 16:50
Немецкий канцлер Ангела Меркель объяснила, почему она пригласила на встречу действующего украинского лидера Петра Порошенко, но не позвала кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
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Я решила пригласить господина президента, я с ним постоянно общаюсь, мы виделись недавно на Мюнхенской конференции по безопасности, мы постоянно встречаемся, у нас постоянный обмен и постоянные встречи.
— Ангела Меркель, немецкий политикРосбалт 09:52
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