Мы обсудили тему России, Украины, а также Керченского пролива и констатировали, что нет никаких условий, чтобы отменить или облегчить санкции.

Участники саммита ЕС пришли к выводу, что в настоящий момент условий для отмены или облегчения санкций против России нет. Об этом в ходе брифинга, видеозапись которого опубликована на сайте Европейского совета, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель объяснила решение Евросоюза по санкциям против России

Армия и оружие Армия и оружие В МИД России отреагировали на создание армии Косово В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.

Политика Политика В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России при возникновении угрозы из-за рубежа.

Политика Политика Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.

Армия и оружие Армия и оружие ДНР привела войска в полную боевую готовность Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность, сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

Политика Политика Лукашенко планирует встретиться с Путиным 25 декабря Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря в Москве, в Кремле подтвердили встречу.

Политика Политика Лавров прокомментировал признание вины Марией Бутиной Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение россиянки Марии Бутиной, задержанной в США, признать вину по одному из пунктов обвинения.

Армия и оружие Армия и оружие Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами

Политика Политика Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии, - отмечается в коммюнике.

Политика Политика Украина усилит контроль границы перед «объединительным собором» Сотрудники государственной пограничной службы Украины будут проводить дополнительные проверки на границе, чтобы выявить лиц, которые могут помешать проведению "объединительного собора" в Киеве, заявил в пятницу пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Политика Политика Саудовская Аравия приветствует договоренности по Йемену Саудовская Аравия приветствует договоренности между сторонами конфликта в Йемене, достигнутые на переговорах в Швеции, которые предусматривают передачу под контроль ООН от мятежников-хуситов порт Ходейда на Красном море, сообщил в пятницу представитель МИД королевства.

Политика Политика Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в ответ на намерение правительства повысить цены на дизельное топливо, затем оно переросло в массовые выступления против снижения уровня жизни.

Политика Политика Де Мистура предложил обсудить в Женеве Конституционный комитет Сирии Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил провести встречу по конституционному комитету САР представителей Ирана, России и Турции в Женеве на следующей неделе, говорится в сообщении всемирной организации.

Политика Политика В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.

Политика Политика В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.