Политика

Меркель объяснила решение Евросоюза по санкциям против России
РБК
12:25

Участники саммита ЕС пришли к выводу, что в настоящий момент условий для отмены или облегчения санкций против России нет. Об этом в ходе брифинга, видеозапись которого опубликована на сайте Европейского совета, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
РБК12:25
Ангела Меркель
Мы обсудили тему России, Украины, а также Керченского пролива и констатировали, что нет никаких условий, чтобы отменить или облегчить санкции.
— Ангела Меркель, немецкий политикNews.ru 10:34

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