Политика
Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в БерлинРИА Новости 09:23
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает важным оставаться в контакте с президентом Украины Петром Порошенко, и тем самым объясняет свое решение пригласить его в Берлин за неделю до второго тура выборов.
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Я решила пригласить господина президента, я с ним постоянно общаюсь, мы виделись недавно на Мюнхенской конференции по безопасности, мы постоянно встречаемся, у нас постоянный обмен и постоянные встречи.
— Ангела Меркель, немецкий политикРосбалт 09:52
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В Кабмине ФРГ отметили, что встреча Меркель с Зеленским в ближайшее время не запланирована
Комсомольская правда06:55
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Авто
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Обновлено вчера в 09:33
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