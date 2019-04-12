Политика
Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в БерлинНародные новости 11:48
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, зачем пригласила в Берлин президента Украины Петра Порошенко в преддверии второго тура выборов на пост украинского лидера.
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Я решила пригласить господина президента, я с ним постоянно общаюсь, мы виделись недавно на Мюнхенской конференции по безопасности, мы постоянно встречаемся, у нас постоянный обмен и постоянные встречи.
— Ангела Меркель, немецкий политикРосбалт 09:52
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