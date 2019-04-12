Политика
Канцлер Германии объяснила, почему пригласила ПорошенкоУтроNews 11:00
Ангела Меркель рассказала, зачем пригласила президента Украины Петра Порошенко в Берлин. Передает корреспондент УтроNеws. Сегодня состоялась встреча украинского лидера Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель.
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Я решила пригласить господина президента, я с ним постоянно общаюсь, мы виделись недавно на Мюнхенской конференции по безопасности, мы постоянно встречаемся, у нас постоянный обмен и постоянные встречи.
— Ангела Меркель, немецкий политикРосбалт 09:52
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