Политика

Канцлер Германии объяснила, почему пригласила ПорошенкоУтроNews 11:00

Ангела Меркель рассказала, зачем пригласила президента Украины Петра Порошенко в Берлин. Передает корреспондент УтроNеws. Сегодня состоялась встреча украинского лидера Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель.
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Ангела Меркель
Я решила пригласить господина президента, я с ним постоянно общаюсь, мы виделись недавно на Мюнхенской конференции по безопасности, мы постоянно встречаемся, у нас постоянный обмен и постоянные встречи.
— Ангела Меркель, немецкий политикРосбалт 09:52

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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