Политика
Меркель объяснила отсутствие приглашения Зеленскому посетить БерлинРБК 12:33
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине ответила на вопрос о том, почему позвала на встречу действующего украинского лидера, но не его оппонента, кандидата в президенты Владимира Зеленского.
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Я решила пригласить господина президента, я с ним постоянно общаюсь, мы виделись недавно на Мюнхенской конференции по безопасности, мы постоянно встречаемся, у нас постоянный обмен и постоянные встречи.
— Ангела Меркель, немецкий политикРосбалт 09:52
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