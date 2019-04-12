Политика

Меркель объяснила отсутствие приглашения Зеленскому посетить БерлинРБК 12:33

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине ответила на вопрос о том, почему позвала на встречу действующего украинского лидера, но не его оппонента, кандидата в президенты Владимира Зеленского.
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Ангела Меркель
Я решила пригласить господина президента, я с ним постоянно общаюсь, мы виделись недавно на Мюнхенской конференции по безопасности, мы постоянно встречаемся, у нас постоянный обмен и постоянные встречи.
— Ангела Меркель, немецкий политикРосбалт 09:52

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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