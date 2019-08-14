Политика

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМДРИА Новости 09:15

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
РИА Новости09:15

Подробнее о событии

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

РБК11:06

Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД

Газета.Ru09:21

В Совфеде оценили заявление Меркель о ДРСМД

РЕН ТВ11:10

В Совфеде сравнили слова Меркель о ДРСМД с позицией сержанта в строю

Известия10:58

Меркель обвинила Россию в развале ракетного договора с США

Lenta.ru10:21

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

РИА Новости09:15

В Совфеде сравнили Меркель с сержантом после слов о России и ДРСМД

RT на русском10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Армия и оружие

В Совбезе рассказали о новой американской концепции «Выяви и пристыди»

США хотят придать легитимность обвинениям в совершении кибератак, которые выдвигают против других стран, чтобы проводить против этих государств военные операции вплоть до применения ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете".
Обновлено в 10:46
Происшествия

Периметр поисков мальчика, пропавшего в омских лесах, могут расширить

В ГУ МЧС по Омской области, сотрудники которого тоже задействованы в поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего из автомобиля во время сбора ягод, не исключают, что периметр поисковой операции может быть расширен.
Обновлено в 07:23
Политика

В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:45
Космос

«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Обновлено в 11:11
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Общество

Синоптики пообещали 34-градусную жару в регионах Центральной России

Обновлено в 11:04
Общество

Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:44
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Путин встал на колено перед юной балериной

Одному из учеников Академии хореографии Севастополя Путин пожал руку, а перед юной балериной опустился на колено и поцеловал ее руку.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Пресненский суд арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова

Пресненский суд Москвы арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова, обвиняемого в многократном нарушении порядка проведения публичной акции.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Бузова извинилась, но отказалась удалить шутку про блокадницу

Бузова принесла извинения тем согражданам, кого ее шутка могла оскорбить, отметив, что высмеивала только лишь себя саму.
Обновлено в 11:12
Политика

В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами

В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Известный фанат «Спартака» впал в кому после ДТП

Один из самых известных фанатов московского ФК «Спартак» Алексей, в определенных кругах известный как Бахыт, попал в ДТП, после чего впал в кому.
Обновлено вчера в 08:48
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Обновлено в 09:15
Футбол

Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Общество

В России проведут эксперимент по маркировке кресел-колясок

В России с 1 сентября начнется пилотный проект по маркировке кресел-колясок в соответствии с постановлением правительства от 7 августа 2019 года.
Обновлено в 10:55
Путешествия

Популярность курортов Кубани и Крыма выросла среди россиян

Обновлено в 08:43
Здоровье

Названы опасные последствия шестичасового сна

Гринграс рассказал, что сон влияет на человеческую ДНК так же, как и другие внешние факторы — еда, уровень стресса, курение.
Обновлено в 10:48
Кино

Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»

Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
Обновлено в 05:15
Общество

Пассажиры могут не убирать за собой бельё в поездах, заявили в РЖД

Пассажиры не обязаны собирать постельное бельё после поездки и сдавать его проводнику, сообщили в Федеральной пассажирской компании, дочерней структуре РЖД России.
Обновлено в 10:51
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела о крушении МН17

Обновлено в 08:52
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено в 04:44
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.
Обновлено в 08:55
Авто

В июле продажи BMW в России увеличились на 14%

Обновлено в 08:10
Экономика

Путин в среду проведет встречу с главой ВТБ Костиным

Обновлено в 06:30
Авто

Volkswagen Polo стал самым популярным автомобилем в Москве в июле

Обновлено в 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное