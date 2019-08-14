Политика

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМДРБК 11:06

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщает литовское издание Delfi.
Читать в источнике
Комментировать129
с чего всё началось

В Совфеде сравнили Меркель с сержантом после слов о России и ДРСМД

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском10:14

Подробнее о событии

Меркель обвинила Россию в разрыве ракетного договора с США

URA.Ru11:24

В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМД

РИА Новости14:20

Меркель обвинила Россию в развале ракетного договора с США

Lenta.ru10:21

В Совфеде ответили на слова Меркель о вине России в развале ДРСМД

РБК13:10

Меркель обвинила Россию в прекращении действия ДРСМД

Газета.Ru12:57

В Госдуме назвали причины слов Меркель о вине России в развале ДРСМД

Московский Комсомолец13:36

В Госдуме оценили слова Меркель о причастности России к распаду ДРСМД

RT на русском11:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика

Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме

Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено в 13:20
Авто

Минтранс изучает предложение о запрете старых автомобилей

Свои рекомендации депутат изложила в письме, которое было направлено профильным ведомствам Минтрансу и Минпромторгу.
Обновлено в 09:35
Происшествия

На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр

Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Экономика

Азиатские фондовые рынки завершили торги на подъеме

Во вторник стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с вице-премьером КНР Лю Хэ и договорились созвониться снова через две недели.
Обновлено в 06:59
Экономика

На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено в 07:51
Авто

УАЗ работает над новым проектом «Патриот-2020»

Обновлено в 12:23
Энергетика

Нефть Brent подешевела более чем на 5%

Нефть марки Brent в среду упала в цене более чем на 5% на фоне внезапного роста запасов сырья в США.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Финансы

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Интернет

В WhatsApp для Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android-устройств, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:59
Экономика

Рынок труда в России потерял почти 500 тысяч предпенсионеров

Центральный банк России сообщил о потере на рынке труда почти 500 тысяч людей предпенсионного возраста. Об этом пишет газета «Известия».
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри тайно отдохнули на Ибице с сыном

Уточняется, что супруги прибыли на Ибицу на частном самолете, их сопровождали несколько охранников.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе

Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Футбол

Стали известны составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч за Суперкубок УЕФА

Стали известны стартовые составы английских футбольных клубов "Ливерпуль" и "Челси" на матч за Суперкубок УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:06
Общество

Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги

Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие

Истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу, оказался испанским

Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит ВВС Испании, пишут испанские СМИ.
Обновлено в 02:36
Политика

США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге

Вашингтон призывает Пекин отказаться от жёсткого подавления протестов в Гонконге и признать право жителей на автономию, говорится в заявлении комитета по международным делам палаты представителей США.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Кино

В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Обновлено вчера в 17:36
Армия и оружие

Германия разработала новый миномёт для пехоты и спецназа

Обновлено вчера в 09:18
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу

Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Наука

Искусственный интеллект и беспилотники: как изменится поиск пропавших детей с новым законом

Отныне операторы связи обязаны предоставлять данные геолокации смартфонов детей. Более того, к поиску подключат искусственный интеллект.
Обновлено вчера в 12:27
Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА впервые рассудит женщина-арбитр

Обновлено в 08:30
Энергетика

В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа

Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В мэрии Сургута уточнили площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма

Площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), по уточненным данным, составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Обновлено в 09:52
Игры

Разработчики ремейка MediEvil показали свежий геймплей с комментариями

Sony представила первый дневник разработчиков ремейка MediEvil от студии Other Ocean, в нём показано очень много свежего геймплея.
Обновлено в 10:02
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное