Политика

Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМДИзвестия 09:44

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине в среду, 14 августа.
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с чего всё началось

Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД

В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
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Обновлено в 02:50
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Происшествия

Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ребёнка

Биологическая мать избитой в Ингушетии семилетней девочки хочет вернуть себе ребёнка.
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Футбол

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«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Политика

Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе

Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
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Происшествия

Инна Чурикова прокомментировала данные о госпитализации мужа

Актриса Ирина Чурикова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала сообщения о госпитализации своего супруга, режиссёра Глеба Панфилова.
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При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли

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Обновлено в 11:33
Авто

Kia показал внедорожник Kia Mohave новой генерации

На странице в Facebook южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые официальные изображения нового внедорожника Mohave 2020 модельного года.
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Около 66 млн лет назад на территории Новой Зеландии жили гигантские пингвины ростом 160 см и весом 80 кг, сообщили исследователи из Кентерберийского музея.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

Обновлено в 12:31
Политика

На Украине хотят создать режимный район для морской блокады Крыма

Киев не оставляет попыток организовать блокаду Крыма во всевозможных сферах – так украинское государственное учреждение "Госгидрография", занимающееся безопасностью судоходства в морском регионе и на внутренних водных путях, предложило создать режимный район вокруг российского полуострова с целью воспрепятствования подхода судов к его берегам.
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Состоялся выход смартфона HTC Wildfire X

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В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

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Экономика

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В центре - группа молодых людей, которые собираются по выходным в титульном кафе в Лос-Анджелесе и ведут откровенные беседы и рассуждения.
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Общество

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Как рассказали менеджеры кафе женщина пришла отмечать свое 43-летие и привела с собой 9-летнюю дочь.
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В Кремле прокомментировали московские протесты

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Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

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