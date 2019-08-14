Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМДТАСС 08:58
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она. Таким образом, по ее словам, был нанесен ущерб европейской и мировой архитектуре безопасности.
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Дональд Трамп понял, что проиграл во всей этой истории с ДРСМД и теперь нуждается в информационной поддержке со стороны Ангелы Меркель. В то время как канцлеру необходима поддержка США, чтобы не платить невозможные суммы за членство в НАТО.
— Адальби Шхагошев, российский политикРИА Новости 14:20
с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).RT на русском10:14
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Общество
В аэропорту Гонконга ввели спецрежим из-за протестов
Уже несколько дней аэропорт Гонконга работает с перебоями из-за непрекращающихся акций протеста.
Обновлено в 10:48
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Политика
В Москве рассекретили часть документов о пакте Молотова-Риббентропа
Согласно архивным записям, Германия сама предложила Советскому Союзу заключить договор о ненападении, чтобы обезопасить себя от войны на два фронта.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Пожар в бизнес-центре Петербурга ликвидировали
«В 22:11 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении на сайте городского главка МЧС. Площадь возгорания составила 600 кв. м.
Обновлено в 16:33
Политика
В Совбезе России обвинили США в намерении применить ядерный арсенал
Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов рассказал, зачем США хотят придать легитимность своим обвинениям других стран якобы в совершении кибератак.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Что может предупредить о проблемах с печенью, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, что может предупредить о наличии проблем с печенью.
Обновлено в 10:08
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
«Американский Северодвинск» восстановят
Испытательную станцию Чайна-Лейк Военно-морских сил (ВМС) США в Калифорнии восстановят после июльского землетрясения, из-за которого около 20 процентов ее сооружений пришли в негодность, сообщает Navy Times.
Обновлено в 13:33
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено в 08:50
Кино
Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»
Успех ремейка «Короля льва» подтолкнул студию Disney переснять в таком же стиле мультфильм «Бэмби».
Обновлено в 13:46
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Политика
Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине.
Обновлено в 15:30
Экономика
Биржи США снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о рецессии
Американские фондовые индексы в ходе торгов 14 августа снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Жена Антона Макарского обратилась к специалистам из-за проблем с лицом
Пластическому хирургу лицо трогать не дам ни за что.
Обновлено в 17:00
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Французские таможенники нашли тонну кокаина
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус
Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова
Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию
Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Политика
В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:45
Авто
АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад
За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.
Обновлено в 04:50