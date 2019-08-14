Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

с чего всё началось

Дональд Трамп понял, что проиграл во всей этой истории с ДРСМД и теперь нуждается в информационной поддержке со стороны Ангелы Меркель. В то время как канцлеру необходима поддержка США, чтобы не платить невозможные суммы за членство в НАТО.

В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

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