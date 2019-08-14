Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМДРИА Новости 09:15
В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
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Дональд Трамп понял, что проиграл во всей этой истории с ДРСМД и теперь нуждается в информационной поддержке со стороны Ангелы Меркель. В то время как канцлеру необходима поддержка США, чтобы не платить невозможные суммы за членство в НАТО.
— Адальби Шхагошев, российский политикРИА Новости 14:20
с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).RT на русском10:14
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Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
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В Geekbench замечен процессор AMD Sharkstooth
AMD, похоже, тестирует процессоры Ryzen Threadripper HEDT третьего поколения, основанные на микроархитектуре Zen 2. На это указывает запись, появившаяся в базе данных теста Geekbench.
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Экономика
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Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.
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Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
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Обновлено в 19:21
Космос
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Маск уже говорил, что SpaceX будет продавать билет до Марса примерно по цене среднестатистического дома в США.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
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Обновлено в 15:39
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Политика
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Полет корабля Starliner без экипажа перенесли на сентябрь
Первый полет космического пилотируемого корабля Starliner компании Boeing без экипажа перенесен на сентябрь.
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Игры
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Политика
Москва объявила украинского дипломата персоной нон грата
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Обновлено вчера в 11:57
Общество
Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам
Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
Обновлено в 14:28