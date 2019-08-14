Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

с чего всё началось

Та конструкция выхода из ДРСМД, которая была предложена США, сегодня как аксиома принимается всеми их партнерами. Сказать что-то другое — означает признать кардинальную неправоту Вашингтона.

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она. Таким образом, по ее словам, был нанесен ущерб европейской и мировой архитектуре безопасности.

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