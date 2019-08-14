Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

с чего всё началось

Та конструкция выхода из ДРСМД, которая была предложена США, сегодня как аксиома принимается всеми их партнерами. Сказать что-то другое — означает признать кардинальную неправоту Вашингтона.

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине в среду, 14 августа.

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