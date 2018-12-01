Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Керченском проливе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Меркель обсудила с Трампом инцидент в Керченском проливе и ДРСМД

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