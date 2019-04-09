Меркель не встретила прибывшую в Берлин МэйРБК 14:54

Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила британского премьер-министра Терезу Мэй, прибывшую в Берлин для переговоров по Brexit, пишет Politico.

Меркель не встретила прибывшую в Берлин Мэй

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