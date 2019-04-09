Политика
Меркель не встретила прибывшую в Берлин МэйРБК 14:54
Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила британского премьер-министра Терезу Мэй, прибывшую в Берлин для переговоров по Brexit, пишет Politico.
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Политика
Венесуэла покинет Организацию американских государств
Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.
Обновлено в 16:46
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа
В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
Футбол
Тарханов может возглавить «Химки»
64-летний Тарханов ранее уже трижды возглавлял «Химки».
Обновлено в 10:07
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Политика
Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Наука
Воздушная подушка сохранила скорость пирокластических потоков
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил на две семьи
Недавно 35-летняя мать троих детей узнала, что ее жених Иван Смирнов уже не первый год живет на две семьи.
Обновлено в 13:46
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено в 17:44
Политика
Шойгу осудил бездушие при обращениях военных насчет соцвыплат
Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал поручения провести проверки по случаям формализма и бездушия при работе с людьми, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 16:29
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта
Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
Обновлено в 15:17
Политика
Путин ответил строчкой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США
Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Арктика — территория диалога» ответил на вопрос о приглашении американского коллеги Дональда Трампа приехать в Вашингтон.
Обновлено в 10:18
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Кино
В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией
Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 05:05
Политика
Две партии объявили о победе на выборах в Израиле
Два основных конкурента на парламентских выборах в Израиле объявили о своей победе сразу после завершения голосования и объявления данных экзит-пулов.
Обновлено в 17:12
Авто
Geely приступает к строительству завода Lotus
Обновлено в 15:21
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Авто
Hyundai показала дизайн нового кроссовера Venue
Компания Hyundai показала дизайн нового кроссовера Venue, премьера которого состоится в апреле.
Обновлено в 05:22
Авто
Suzuki рассказала о новом Suzuki Jimny для России
Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено в 07:04
Наука
Ледники потеряли более 9 триллионов тонн льда с 1961 года
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Общество
Особенное место для особенных людей: как кофе поможет побороть стереотипы
В Риге на улице Бруниниеку, 63 уже заканчивается ремонт в RB Cafe, девиз которого "Особенное место для особенных людей".
Обновлено в 13:17
Происшествия
СМИ сообщили о вооруженном ограблении самолета в аэропорту в Тиране
Вооруженные грабители в масках совершили нападение на самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines и украли из воздушного судна несколько миллионов евро, передает телерадиокомпания ORF со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено в 16:26