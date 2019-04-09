Меркель не встретила Мэй в БерлинеРоссийская газета 13:14

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прилетевшую в Берлин на переговоры по Brexit. Об этом сообщает британское издание The Independent. Согласно протоколу, Меркель должна была выйти ко входу своей резиденции, чтобы встретить коллегу.

Меркель не встретила Мэй в Берлине

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