Политика

Меркель не встретила Мэй в БерлинеРоссийская газета 13:14

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прилетевшую в Берлин на переговоры по Brexit. Об этом сообщает британское издание The Independent. Согласно протоколу, Меркель должна была выйти ко входу своей резиденции, чтобы встретить коллегу.
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В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
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