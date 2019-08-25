Политика
Меркель назвала условия возвращения России в G7Телеканал 360° 15:18
Россия вернется в «Большую семерку» после выполнения Минских соглашений. С таким заявлением выступила Ангела Меркель, рассказывая о ходе обсуждения темы России и Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».
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Были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации Минских соглашений для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7
— Ангела Меркель, немецкий политикRT на русском 14:19
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