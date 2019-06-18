Политика

Меркель назвала условия снятия санкций с РоссииURA.Ru вчера в 08:50

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции. По ее словам, это произойдет только в случае прогресса в реализации Минских соглашений.
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В Совфеде оценили заявление Меркель об условии снятия санкций

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
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В Совфеде напомнили Меркель и Зеленскому о Минских соглашениях

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Меркель назвала условие ослабления санкций против России

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Условия Меркель по снятию санкций с России прокомментировали в Совфеде

Газета.Ruвчера в 16:47
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:04, Вашингтон
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В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Наука

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Опытов по зачатию ребенка в космосе не проводилось, у России даже не было такой возможности, а ученые США не стали бы рисковать здоровьем ребенка, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
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Происшествия

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Всего было проверено семь производителей эскимо: «Вологодский пломбир», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Коровка из Кореновки» и «Снежное лакомство».
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Жители норвежского острова Соммарей начнут переговоры с местными властями об отмене времени на территории в период с 18 мая по 26 июля.
Обновлено в 01:30
Общество

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В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.
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Происшествия

В Испании задержали десять человек за финансирование террористов

Десять человек были задержаны испанскими правоохранительными органами по подозрению в финансировании террористических группировок в Сирии и отмыванию денег, сообщает пресс-служба МВД Испании.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол

Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

С 1 июля в Кузбассе подорожает электроэнергия

С 1 июля в Кузбассе подорожает электроэнергия. Для населения начнут действовать новые тарифы.
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Политика

Академики РАН составили «письмо 30»

С открытым письмом к президенту обратились 30 академиков РАН.
Обновлено в 03:36
Политика

В Чечне займутся подготовкой космонавтов

Руководитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что с 2020 года на базе университета в Гудермесе может проводиться специальная парашютная подготовка, а также один из таких видов подготовки, как выживание в горно-лесистой местности.
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Культура

На набережной Перми появятся скульптуры из песка и сена

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Кино

Лайза Миннелли раскритиковала фильм с Леди Гагой

Американская певица и актриса Лайза Миннелли сказала, что ее мама, актриса Джуди Гарленд "рассмеялась бы" над Леди Гагой в фильме "Звезда родилась", сообщает Independent.
Обновлено в 02:38
Авто

Новый Mercedes-Benz GLA-Class был замечен на улицах

Эксперты не ожидают, что новинка сильно прибавит в размерах — новый GLB-Class должен стать единственным семиместным компактным Mercedes-Benz.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
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Больная раком Яковлева отказалась просить деньги на лечение

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Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

Внутри территории оба дома соединены дорожкой, свидетельствующей о том, что соседи запросто ходят друг к другу в гости.
Обновлено в 03:47
Общество

Генпрокуратура занялась жалобой автоконцернов на суды Краснодара

Прокуратура Краснодарского края проверит доводы из жалобы мировых автопроизводителей на возможное мошенничество с взысканием компенсаций в пользу автовладельцев через суды столицы Кубани, сообщает РБК.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки

Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
Обновлено в 03:13
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

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Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варна в Москву.
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Армия и оружие

Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому

13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
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Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
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В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
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Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Кокорина и Мамаева этапируют в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из близлежащих к Москве областей, её определят после получения необходимых документов, рассказал начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по столице Сергей Мороз.
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