Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с РоссииURA.Ru вчера в 08:50
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции. По ее словам, это произойдет только в случае прогресса в реализации Минских соглашений.
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с чего всё началось
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.RT на русскомвчера в 08:57
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Прогресса по Крыму не видать – Меркель о снятии антироссийских санкций
Московский Комсомолецвчера в 22:46
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RT на русскомвчера в 15:15
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:04, Вашингтон
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Общество
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С открытым письмом к президенту обратились 30 академиков РАН.
Обновлено в 03:36
Политика
В Чечне займутся подготовкой космонавтов
Руководитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что с 2020 года на базе университета в Гудермесе может проводиться специальная парашютная подготовка, а также один из таких видов подготовки, как выживание в горно-лесистой местности.
Обновлено в 03:25
Культура
На набережной Перми появятся скульптуры из песка и сена
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Кино
Лайза Миннелли раскритиковала фильм с Леди Гагой
Американская певица и актриса Лайза Миннелли сказала, что ее мама, актриса Джуди Гарленд "рассмеялась бы" над Леди Гагой в фильме "Звезда родилась", сообщает Independent.
Обновлено в 02:38
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA-Class был замечен на улицах
Эксперты не ожидают, что новинка сильно прибавит в размерах — новый GLB-Class должен стать единственным семиместным компактным Mercedes-Benz.
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Обновлено вчера в 12:18
Общество
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Внутри территории оба дома соединены дорожкой, свидетельствующей о том, что соседи запросто ходят друг к другу в гости.
Обновлено в 03:47
Общество
Генпрокуратура занялась жалобой автоконцернов на суды Краснодара
Прокуратура Краснодарского края проверит доводы из жалобы мировых автопроизводителей на возможное мошенничество с взысканием компенсаций в пользу автовладельцев через суды столицы Кубани, сообщает РБК.
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Происшествия
Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки
Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
Обновлено в 03:13
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Армия и оружие
Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому
13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
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Обновлено в 02:33
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Кокорина и Мамаева этапируют в колонию поездом
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Обновлено вчера в 12:40