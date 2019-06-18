Меркель назвала условия снятия санкций с РоссииURA.Ru 08:50

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции. По ее словам, это произойдет только в случае прогресса в реализации Минских соглашений.

Общество Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Авто АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.

Политика Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Общество Радий Хабиров попросил карикатуриста извиниться перед татарами Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил известного башкирского художника Камиля Бузыкаева извиниться перед татарами за его карикатуру, вызвавшую резонанс среди татарской общественности.

Хоккей Алексей Морозов будет переизбран на пост управляющего директора МХЛ Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов на заседании правления лиги, которое состоится 19 июня, будет переизбран на этот пост.

Шоу-бизнес Наталия Медведева впервые показала младшего ребенка Наталия Медведева впервые показала поклонникам своего младшего ребенка, пол и имя которого актриса продолжает держать в тайне.

Общество Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.

Происшествия На руководство «Крымгеологии» завели уголовное дело В отношении директора ГУП "Крымгеология" возбуждено уголовное дело о невыплате зарплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Футбол С кем сыграют «Нефтчи» и «Сабаил» в квалификации Лиги Европы "Карабах" узнал, с кем сыграет в квалификации Лиги чемпионов >> По итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), "Нефтчи" в первом квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с молдавским клубом "Сперанца".

Авто В России отзывают 1,3 тысячи автомобилей Audi Как говорится в сообщении на сайте регулятора, отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi A3, реализованных в период с 2016 года по 2019 годы.

Авто Европейский авторынок в мае прекратил падение Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей, после 8-месячного падения, ситуация на европейском авторынке стабилизировалась, по большому счету благодаря Центральной Европе, где отмечается увеличение продаж на 6,2%. Всего, за пять месяцев объем продаж в Европе составил 6 935 028 автомобилей, что на 2% ниже прошлогоднего результата.

Общество В России разграничат понятие ветхого и аварийного жилья Минстрой в конце 2018 года предложил отнести к аварийным те дома, чье состояние характеризуется опасностью обрушения.

Армия и оружие Пентагон решил дополнительно выделить Украине $250 млн на оборону Министерство обороны США объявило, что собирается выделить Украине дополнительные $250 млн в рамках сотрудничества между странами в сфере обороны.

Армия и оружие Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.

Экономика Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.

Авто Новый Subaru Outback начали продавать в России Российские дилеры Subaru начали продажи вседорожного универсала Outback шестого поколения.

Происшествия Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.

Общество Стройплощадку архангельского технопарка «Шиес» открыли для посетителей Инвестор строительства технопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области компания "Технопарк" открыла для всех желающих посещение стройплощадки объекта по предварительной записи.

Политика Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.

Политика Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» Пассажиры сервиса «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки.