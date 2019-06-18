Меркель назвала условия снятия санкций с РоссииURA.Ru вчера в 08:50

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.

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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции. По ее словам, это произойдет только в случае прогресса в реализации Минских соглашений.

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