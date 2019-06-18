Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с РоссииURA.Ru вчера в 08:50
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции. По ее словам, это произойдет только в случае прогресса в реализации Минских соглашений.
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с чего всё началось
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.RT на русскомвчера в 08:57
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Прогресса по Крыму не видать – Меркель о снятии антироссийских санкций
Московский Комсомолецвчера в 22:46
Каковы шансы на урегулирование в Донбассе после встречи Меркель и Зеленского
RT на русскомвчера в 15:15
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:33, Вашингтон
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Политика
Счетная палата готовит проверки ряда госкорпораций
Как сообщает корреспондент The Moscow Post, об этом Кудрин рассказал, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В столкновении грузовика с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
В Краснодарском крае утром в среду рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 17 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 02:19
Экономика
Россияне стали покупать водку в малой таре
Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина ответила на критику ее нарядов в соцсети
Знаменитость решила ответить критикам. В новом посте она отметила, что благодарна за внимание к ее фото с «Кинотавра».
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Здоровье
Врач рассказала, на какой еде нельзя экономить
Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН профессор Оксана Драпкина назвала продукты, от которых не стоит отказываться человеку любого возраста.
Обновлено в 01:56
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Политика
Медведчук: убийство Захарченко сорвало переговоры по обмену Сенцова
Убийство главы ДНР Александра Захарченко помешало переговорам об обмене режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 04:59
Энергетика
Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти
Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 05:08
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
«Члены ОНК посетили сегодня с проверкой СИЗО «Бутырка», и Александр Кокорин сказал, что просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом, который тоже осужден вместе с ним за драки», — рассказал Мельников.
Обновлено вчера в 14:03
Спорт
РУСАДА увеличивает число антидопинговых дел в Чувашии до 70
Как стало известно «Правде ПФО», 19 июня на пресс-конференции гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что количество дел о нарушении антидопинговых правил в Чувашии увеличат до 70.
Обновлено в 05:08
Религия
Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу
Обновлено вчера в 08:32
Кино
Сценариста «Мастеров ужаса» обвинили в сексуальном насилии
Наибольшую известность сценаристу принесли сериалы «Мастера ужасов» и «Детективное агентство Дирка Джентли».
Обновлено в 03:06
Здоровье
Сергей Сокол: В Иркутской области нужно создать базовые условия для реализации нацпроектов
Ранее на текущей сессии Сергей Сокол предложил оценить эффективность передачи сферы здравоохранения с муниципального на региональный уровень.
Обновлено в 05:01
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Экономика
Россия нарастила импорт молочных продуктов до максимума после эмбарго
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) обнародовал отчет, из которого следует, что поставки в Россию молочных продуктов из-за рубежа подскочили за первые 4 месяца нынешнего года на 23% в годовом сопоставлении.
Обновлено в 05:10
Футбол
Мишель Платини освобожден из-под стражи
Экс-глава УЕФА и легендарный французский Мишель Платини освобожден из-под стражи, передает Интерфакс со ссылкой на Le Monde.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини
Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол
«Динамо» заинтересовано в приобретении Комличенко
Обновлено в 04:21
Происшествия
Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен
"В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 рекордно подешевел
Обновлено в 00:55
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32