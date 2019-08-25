Политика
Меркель назвала условие возвращения России в формат G7РБК 16:17
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предлагал вернуть Россию в G8, уточняя, что такой формат переговоров является более уместным и целесообразным. Американский лидер также намерен пригласить Россию на саммит G7 2020 года в США в качестве гостя.
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Были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации Минских соглашений для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7
— Ангела Меркель, немецкий политикRT на русском 14:19
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Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Сирийская армия начала освобождение города Кобани
Сирийская армия в воскресенье, 25 августа, начала в первой половине дня штурм города Кобани.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено 23 августа в 06:29
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено 23 августа в 09:20
Культура
Жена Мамонова рассказала о состоянии лежащего в реанимации мужа
Обновлено вчера в 09:59
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Политика
Кремль выразил надежду на здравый смысл участников G7 в вопросе России
Москва рассчитывает на здравый смысл стран-участниц G7 в отношении России, заявил 25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:22
Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:2
Обновлено в 13:56
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Патриарх Кирилл подчеркнул, что если люди будут ограничиваться только этими словами, то могут появляться неверные выводы из толкования.
Обновлено в 11:57
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции
"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.
Обновлено в 09:50
Финансы
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года
Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено 23 августа в 11:35
Политика
Пушков отреагировал на планы пригласить РФ на саммит G7
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания зарубежных политиков, в которых они говорят о необходимости пригласить Россию на саммит в следующем году.
Обновлено в 07:52
Футбол
Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии
Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Обновлено в 12:46
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
Обновлено в 08:53
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на резервную дату
Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, с Международной космической станцией (МКС) будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа.
Обновлено вчера в 03:14
Футбол
AS: Моуринью ждет предложения от «Реала»
Португальский тренер Жозе Моуринью отказался от нескольких предложений, потому что ждет, когда к нему обратится «Реал», сообщает AS.
Обновлено в 05:11
Авто
В интернете представили УАЗ по прозвищу «Малыш»
Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».
Обновлено в 07:26
Единоборства
Харитонов нокаутировал Митриона в Bellator
Российский боец Сергей Харитонов выиграл поединок у американца Мэтта Митриона в рамках главного поединка турнира Bellator 225.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено вчера в 06:22
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Президент Грузии заявила о нелегитимности выборов в Абхазии
Проходящие 25 августа президентские выборы в Абхазии являются нелегитимными, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Космос
Летчик-космонавт Салижан Шарипов признался, что верит в инопланетян
Летчик, имеющий звания героя РФ и Киргизии, считает специальность космонавта универсальной, так как находящийся в космосе должен уметь все: быть программистом, ученым, пилотом, инженером и оператором, так как работа в космосе требует знаний по всем этим профессиям.
Обновлено в 04:56