Политика

Меркель назвала условие для возвращения России в G7Экономика сегодня вчера в 13:05

Канцлер подтвердила, что 24 августа лидеры страны G7 обсуждали тему России и Украины и делились оценками ситуации. «Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации минского процесса, чтобы вновь начать разговор о привлечении России к формату G7», – заявила Меркель.
Читать в источнике
Комментировать213
Ангела Меркель
Были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации Минских соглашений для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7
— Ангела Меркель, немецкий политикRT на русском вчера в 14:19

Подробнее о событии

Меркель: для присоединения России к G7 нужен прогресс в реализации «Минска»

ТАССвчера в 13:07

Меркель рассказала об условии для возвращения России к G7

Lenta.ruвчера в 14:32

Меркель назвала условие для начала переговоров об участии России в G8

RT на русскомвчера в 14:19

Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России

РИА Новостивчера в 13:45

Меркель и Песков сделали заявления по России и G7

Вести.Ruвчера в 13:37

Меркель заявила о необходимости прогресса в минском процессе для возвращения РФ в G7

ФАНвчера в 13:12

Меркель назвала условие возвращения России в формат G7

РБКвчера в 16:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Политика

Трамп может пригласить Путина на следующий саммит G7 в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил, что российского лидера Владимира Путина могут пригласить на саммит G7 в 2020 году, пишет RT.
Обновлено вчера в 02:17
Происшествия

В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП на Объездной

Вечером в воскресенье в Екатеринбурге на выезде из ТЦ "Мега" на Объездную произошло массовое ДТП.
Обновлено в 00:58
Политика

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Космос

«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Гаджеты

Озвучены способы снижения вреда от использования смартфонов

Как уменьшить вред от использования смартфонов, рассказали специалисты, сообщает IReactor.
Обновлено в 00:34
Политика

Норвегия намерена провести проверку Севморпути

Обновлено в 00:00
Политика

Досрочное голосование стартовало на выборах губернатора Забайкалья

Досрочное голосование для фермеров, чабанов, военных и жителей труднодоступных сёл началось на выборах губернатора Забайкальского края, сообщает 26 августа ТАСС со ссылкой на члена краевого избиркома Владимира Дмитриева.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Саратовом

Обновлено вчера в 18:56
Экономика

Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги

Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Политика

Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу

Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Финансы

Евро стабилизируется: эксперт определил его курс на два года

После чего за Федрезервом предусмотрен следующий ход - в виде снижения ставок.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено 24 августа в 16:01
Здоровье

К чему может привести употребление льна, рассказали медики

Обновлено вчера в 04:17
Общество

Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Обновлено вчера в 12:34
Общество

Новосибирский зоопарк изменил график работы

Информация об изменении режима работы появилась в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье

Минздрав Прикамья ответил врачам, которые заявили о забастовке из-за низкой зарплаты

Ранее недовольные медики заявили о том, что планируют забастовку из-за того, что мало получают.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

В Екатеринбурге протестовали против скандального креста

Обновлено вчера в 22:51
Музыка

Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу

Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено 24 августа в 13:02
Политика

Китай выступает против эскалации торговой войны, готов к диалогу с США

Китай решительно выступает против эскалации торговой войны, готов продолжить консультации с США для устранения торговых противоречий, заявил в понедельник китайский вице-премьер Лю Хэ на открытии международной выставки интеллектуальных технологий Smart China Expo.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Борис Джонсон отказался платить Евросоюзу при «жестком» Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не будет выплачивать отступные в полном объеме (39 миллиардов фунтов стерлингов) в случае выхода из Евросоюза без заключения сделки.
Обновлено вчера в 08:22
Космос

Илон Маск предложил обогреть Марс гигантскими зеркалами

Из курса античной истории многим запомнилась история о том, как математик Архимед придумал хитроумный способ для того, чтобы уничтожить римский флот, осадивший Сиракузы: сфокусировав солнечные лучи на деревянных кораблях при помощи бронзовых зеркал, защитники города подожгли их.
Обновлено вчера в 00:04
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено 24 августа в 03:51
Происшествия

В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа

Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено вчера в 18:44
Общество

Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 110 тысяч человек

Митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова собрал 110 тысяч гостей.
Обновлено 24 августа в 11:27
Политика

Иран просит Запад разрешить ему экспортировать нефть

В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре

Выставочный образец металлической двери упал на ребенка, когда родитель общался с продавцом.
Обновлено вчера в 15:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное