Политика
Меркель назвала условие для возвращения России в G7Экономика сегодня вчера в 13:05
Канцлер подтвердила, что 24 августа лидеры страны G7 обсуждали тему России и Украины и делились оценками ситуации. «Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации минского процесса, чтобы вновь начать разговор о привлечении России к формату G7», – заявила Меркель.
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Были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации Минских соглашений для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7
— Ангела Меркель, немецкий политикRT на русском вчера в 14:19
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