Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня.

Первый заместитель председателя парламентской фракции Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Киев дала знак украинцам о вступлении страны в ЕС, отмечает ФАН.

Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС, заявили в Киеве

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