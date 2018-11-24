Госпожа Меркель во время визита в Киев — а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известен всем — впервые сказала примерный срок, звучал срок 5−8 лет.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время недавнего визита в Киев назвала примерный срок, который нужен Украине, чтобы вступить в Евросоюз. Об этом заявил первый заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в эфире телеканала "Прямой".

Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС, заявили в Киеве

Политика Политика Испания согласилась на условия соглашения по Brexit Испания проголосует за выход Великобритании из состава Евросоюза и декларацию о будущих отношениях, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Политика Политика Лавров прокомментировал сравнение угрозы для Британии от России и ИГ Лавров добавил, что заявления о «российской угрозе» ранее уже звучали.

Политика Политика РПЦ предупредила о начале гонений против священнослужителей на Украине

Армия и оружие Армия и оружие Не менее 20 человек погибли при ударе западной коалиции в Сирии

Политика Политика Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года

Политика Политика Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления В пояснительной записке к законопроекту сказано: "Предлагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, предусматривающие расширение перечня преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате совершения преступления".

Политика Политика Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию, заявили РИА Новости в пресс-службе грузинского МВД.

Политика Политика Рогозин предложил проверить подлинность высадки американцев на Луну

Политика Политика МИД Португалии осудил арест Вышинского на Украине Португалия осуждает любые действия, когда человек подвергается преследованию за свои взгляды, подобные аресту главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на Украине.

Политика Политика Порошенко заявил об ответственности России за голод 30-х годов Президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что Россия, как правопреемница СССР, несет историческую ответственность за голод 30-х годов, который украинские власти называют голодомором.

Политика Политика Порошенко заявил о попытках России вмешаться в выборы на Украине Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия предпринимает многочисленные попытки повлиять на ход предстоящих выборов на Украине.

Политика Политика Лавров заявил о заинтересованности России в сохранении ДРСМД Россия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика В Сети высмеяли Порошенко за пост с опечаткой Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко после того, как он опубликовал пост в Twitter с опечаткой в слове "гибридная".

Политика Политика Избирком Приморья зарегистрировал пять кандидатов в губернаторы В субботу Избирательная комиссия Приморского края определила список кандидатов, которые будут участвовать в выборах губернатора, назначенных на 16 декабря.