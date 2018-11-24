Политика

Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС, заявили в Киеве
РИА Новости
03:41

Канцлер Германии Ангела Меркель во время недавнего визита в Киев назвала примерный срок, который нужен Украине, чтобы вступить в Евросоюз. Об этом заявил первый заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в эфире телеканала "Прямой"
РИА Новости03:41

Подробнее о событии

В раде рассказали о прогнозе Меркель по вступлению Украины в ЕС

Известия04:32

На Украине рассказали об обещании Меркель принять страну в ЕС

ТК Звезда04:14

Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС, заявили в Киеве

РИА Новости03:41

Украинский депутат выступил вместо Меркель, говоря о сроках вступления в ЕС

РЕН ТВ03:29

Меркель рассказала, когда Украина вступит в ЕС

Газета.Ru03:20

В Раде рассказали о названном Меркель сроке вступления Украины в ЕС

RT на русском02:54

Ангела Меркель предрекла вступление Украины в ЕС в течение 5-8 лет

Говорит Москва04:13
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Политика

РПЦ предрекла начало гонений против священнослужителей на Украине

«Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы», — сказал замглавы синоидального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.
Обновлено в 05:00
Политика

Рогозин предложил проверить, высаживались ли американцы на Луну

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с молдавским лидером Игорем Додоном предложил проверить, были ли американцы на Луне.
Обновлено в 04:58
Политика

Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России.
Обновлено в 04:39
Политика

Избирком не допустил Ищенко и еще 13 кандидатов на выборы в Приморье

На заседании комиссии в субботу, 24 ноября, рассматривались дела 14 кандидатов, все они, в том числе участник отмененного второго тура Андрей Ищенко, к выборам допущены не были.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Глава Генштаба Великобритании счел Россию опаснее ИГ

В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов».
Обновлено в 05:03
Политика

Лавров: США подстёгивают опасную военную деятельность у границ России

США подстёгивают военную деятельность у российских границ в Европе, безопасность европейских стран становится заложницей такой политики.
Обновлено в 04:39
Политика

Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии

Обновлено в 04:58
Политика

Украина готовит для ООН проект резолюции по Азовскому и Черному морям

Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН проект резолюции о "милитаризации" Россией Черного и Азовского морей, заявила информагентству УНИАН пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
Обновлено в 05:00
Политика

Депутат Рады рассказал об «унизительном» обмане украинцев

Украинское правительство прибегает к "унизительному" обману своих граждан, пытаясь получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ), заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире канала "112 Украина".
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Обновлено в 04:34
Политика

«Рёнхап»: СБ ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР

Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР в рамках проекта по соединению железных дорог Южной и Северной Кореи.
Обновлено в 04:39
Политика

В США задержали брата президента Гондураса

Брат действующего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Хуан Антонио Эрнандес — задержан в американском Майами, сообщила в пятницу пресс-служба главы центральноамериканской страны.
Обновлено в 02:49
Политика

В США назвали сроки завершения расследования «российского дела»

Председатель комитета сената США по разведке Ричард Бэрр заявил, что расследование дела о "вмешательстве России" в американские выборы продлится еще полгода.
Обновлено в 04:44
Политика

Источник сообщил, когда пройдут очередные этапы учений в Кремле

Очередные этапы учений в Кремле пройдут в конце ноября и декабре, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Обновлено в 04:29
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Игорь Витальевич Кононенко
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель и политик. Народный депутат Украины VIII созыва, первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко». В 2006-2014 годах депутат Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого.
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Ангела Меркель
Немецкий политик
Немецкий государственный и политический деятель, учёный-физикохимик. С 22 ноября 2005 года - федеральный канцлер Германии. Лидер партии Христианско-демократический союз с 10 апреля 2000 года.
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